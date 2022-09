Letta, appello agli indecisi: "Con noi ambiente, diritti e lavoro"

globalist

10 Settembre 2022 - 10.56

Preroll

Parole di incitamento mentre gli ultimi sondaggi (da oggi sono proibiti) dicono che Fratelli D’Italia ha preso il largo mentre il Pd è fermo intorno al 20% e i suoi alleati portano pochi voti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Le nostre priorità: fermare il caro bollette per imprese e famiglie, aiutare i giovani con un primo lavoro a tasse zero e contributo per l’affitto. Al Tg5 il mio appello agli indecisi: con noi un futuro in cui ci sarà un ambiente migliore, diritti garantiti, più lavoro». Lo scrive su Twitter il segretario del Partito democratico, Enrico Letta.

Middle placement Mobile

Gli auguri a Liliana Segre

Dynamic 1

Da Letta anche gli auguri alla senatrice a vita: “Auguri, auguri di cuore a Liliana Segre che compie gli anni oggi”.