Bobo Craxi contro Meloni: "Quello che dice sull'immigrazione è una vergogna inaccettabile"

globalist

10 Settembre 2022 - 16.45

Preroll

Parole molto dure quelle di Bobo Craxi che è candidato nelle liste di Democratici e progressisti.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Quello che dice Giorgia Meloni sulle politiche dell’immigrazione è una vergogna inaccettabile. Non esiste alcun paese al mondo che propone come lei l’uso della potenza militare contro gli esodi degli immigrati. Ha sostenuto tesi comiche come l’apertura all’immigrazione venezuelana. Si aggira per l’Europa comiziando con i peggiori suprematisti ed ora pensa di dare lezioni di umanità. In Sicilia non hanno candidato Stefania Prestigiacomo colpevole di avere manifestato la propria solidarietà nei confronti di poveri nordafricani esausti su una barca di fortuna. È una destra che non merita di guidare un grande paese cristiano e civile come il nostro».

Middle placement Mobile

Lo dichiara Bobo Craxi, esponente socialista, candidato all’uninominale Palermo 2 per il centrosinistra.