Anche oggi Calenda attacca il Pd: "Fatela finita di parlare di allarme democratico"

9 Settembre 2022 - 18.42

Calenda pensa che questa strategia stia pagando e continua. «Quello che io dico è: attenzione, fatela finita di parlare dell’allarme democratico: ieri Letta ha detto che ci vogliono 1000 bar per 1000 borghi storici, che li finanzia lo Stato, ma ci sono i bar che stanno chiudendo 1000 al giorno». A criticare il segretario del Pd è stato a Mestre il leader di Azione, Carlo Calenda.

«Oggi è sul bus quello elettrico, poi domani dirà che c’è un problema col presidenzialismo – ha aggiunto – , la Meloni parla di bicamerale e presidenzialismo, ma di che state parlando?». Per Calenda «se non si interviene rapidissimamente sulla questione energetica, anche andando a Piombino a spiegare perché quel rigassificatore per noi vuol dire avere ancora gas a marzo. Questo è il tema e lo possiamo fare solo mettendoci la faccia». Calenda ha poi criticato il leader della Lega. «Ma di che stiamo parlando, ancora con Salvini che va a baciare le mucche e a salutare i prosciutti? – si è domandato – Siamo nella peggiore situazione che l’Italia ha avuto dal dopo guerra».

«Abbiamo l’italiano più illustre alla guida di questo Paese, lo hanno fatto cadere, beh, che Dio ce lo preservi e cerchiamo di tenercelo per la prossima legislatura – ha concluso – . E chi vota il terzo polo, questo è il messaggio che diamo: noi cercheremo di tenere Mario Draghi».