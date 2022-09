La denuncia di Bonaccini: "La Destra ha forme di antieuropeismo preoccupanti"

globalist

8 Settembre 2022 - 14.04

«Questa destra ha forme anche di antieuropeismo non banali: c’è persino chi ha insistito o ancora oggi insiste per l’uscita dall’Euro, che sarebbe stata una catastrofe per noi». Lo ha detto, a margine della giornata di apertura di Sana 2022, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

«Questo elemento dell’Europa – ha osservato – è determinante, d’altra parte chi ha fatto cadere il governo Draghi cosa sta chiedendo a Draghi? Di andare in Europa a ottenere il tetto al prezzo del gas. Senza Europa – ha concluso Bonaccini – non ci sarebbe prospettiva per nessuno. Certo, un’Europa che noi vogliamo meno vicina alle banche e alla rendita e molto più vicina alle imprese, ai cittadini e al mondo del lavoro».