Conte oggi lascia in pace Letta e se la prende con Renzi e Meloni: "Fanno la guerra ai poveri"

8 Settembre 2022 - 14.30

Il reddito di cittadinanza? «Abbiamo delle forze politiche», a destra ma anche Renzi, «che stanno facendo la guerra ai poveri. Se siamo responsabili, troviamo delle ricette per migliorare questo Paese e non per fare la guerra ai poveri».

Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, a `L’aria che tira´ su La7. «Che significa correggere molto il Rdc? Fanno solo propaganda. C’è solo da lavorare per migliorare le politiche attive. Occorrerà del tempo, ci stiamo lavorando», ha aggiunto. «C’è un malessere e una rabbia sociale. Ci sono italiani che non fanno la spesa e non riescono a mangiare», ha sottolineato Conte.