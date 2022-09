Enrico Letta nelle piazze si appella agli elettori: "Attenti, chi non vota Pd, vota Meloni e Salvini"

globalist

7 Settembre 2022

Enrico Letta alla manifestazione del Pd in piazza Santi Apostoli: “Io oggi ho lanciato una sfida: noi vinceremo queste elezioni se sarà chiaro agli italiani che in queste elezioni c’è una legge elettorale maggioritaria. Ci siamo noi e la destra. Chi racconta che votando per loro cambia il segno della politica italiana, dice una cosa non vera. Chi non vota per il Pd vota per Meloni, Salvini e Berlusconi”.

“Non possiamo pensare che il nostro paese prenda la strada dell’Ungheria di Orban. Non lo permetteremo”, continua Letta, che aggiunge: “Una delle voci più influenti in questa campagna elettorale è Putin e c’è qui chi ripete le sue parola. Lo trovo incredibile. Io chiedo a Salvini e Berlusconi ma di quale Paese difendete la sovranità?”.

“Non solo noi vogliamo sconfiggere queste destre ma anche difendere la nostra Costituzione. Nessuno stravolgimento”, promette il dem, aggiungendo: “Sento dire: ‘Abbiamo provato tutti, proviamo anche lei’. Ma nel 2011 Meloni era ministro e lo era nel governo Berlusconi che portò alla bancarotta. Quella destra ha già governato l’Italia e non gli consentiremo di riportare l’Italia in bancarotta”.