Salvini il giullare: "Ministero dell'Innovazione a Milano e ministero del mare in Sicilia"

globalist

5 Settembre 2022 - 21.43

Preroll

Il ministero dell’Innovazione a Milano? È qualcosa che chiedono le aziende, le università e le imprese. Milano e la Lombardia sono la capitale dell’innovazione tecnologica e del digitale. Milano è la capitale dei brevetti. Non significa portare via niente a nessuno”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a SkyTg24.

Middle placement Mobile

Poi forse per compensare ha aggiunto; «Un ministero del mare servirebbe, e evidentemente lo fai dove c’è il mare, penso alla Sicilia». E perché nulla in Piemonte o nel Molise? E che diciamo alla Sardegna e alla Basilicata? E come innovazione forse l’Emilia Romagna è da meno? E come mare allora le coste della Toscana, della Puglia, della Campania e della Calabria? E perché non un ministero della montagna con la sede a rotazione lungo tutto l’arco alpino? Come dire: a sparare buffonate è facile. E ci perdonino le regioni non citate.

Dynamic 1

Con gli alleati solo sfumature diverse

La forza del centrodestra è che c’è un programma comune. Sul reddito di cittadinanza c’è l’impegno a lasciarlo come forma di assistenza doverosa per chi non può lavorare, mentre chi lo prende da tre anni rifiutando il lavoro» non può prenderlo. «Ci sono sfumature diverse», ma «sui cardini, taglio delle tasse, riforma del lavoro e delle pensioni, l’accordo c’è».