Fratoianni: "La Cassazione ha respinto il ricorso dell’associazione vicina a Bannon per Trisulti"

3 Settembre 2022 - 17.39

Storia di un tentativo di portare l’internazionale sovranista in Italia e dare vita ad un disegno oscurantista. Ma le cose sono andate diversamente.

“Nei giorni scorsi questa notizia è passata sotto silenzio : la Cassazione ha respinto il ricorso dell’associazione legata a Steve Bannon, amico di Meloni e Salvini, per poter riprendersi l’Abbazia di Trisulti.E questa è la parola definitiva sul fatto che in quel borgo e in quel monastero non ci potrà essere una scuola di indottrinamento sovranista.”

Lo afferma Nicola Fratoianni dell’Alleanza Verdi Sinistra.“

Trisulti per fortuna era e rimane – prosegue il leader di SI – un bene inestimabile del patrimonio culturale, a disposizione della comunità. Siamo soddisfatti per l’esito di questa battaglia condotta quasi da soli al fianco dei comitati locali e in Parlamento negli ultimi anni.”

“Ora dopo aver impedito il Sacco di Trisulti – conclude Fratoianni – occorre impegnarsi perché gli amici italiani di Bannon non si prendano il nostro Paese.”