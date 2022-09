Bonelli: "Salvini è l’uomo di Putin e rappresenta gli interessi  della Russia"

globalist

Dal 24 febbraio, giorno dell’invasione dell’Ucraina, Salvini non ha mai condannato chiamandolo per nome e cognome Vladimir Putin e – tra contorsioni e supercazzole – ha espresso posizioni politiche mai contro i desiderata del Cremlino.

“Salvini è l’uomo di Putin. In questa campagna rappresenta gli interessi della Federazione Russa e ne abbiamo la conferma oggi visti i suoi attacchi all’Europa e al suo stesso Paese. È una posizione inaccettabile che evidenzia come su una questione centrale come le sanzioni alla Russia dentro il centrodestra, da Berlusconi, Meloni e Salvini, ci sia l’ambiguità più totale con posizioni, come quella di oggi, che possono mettere a rischio la sicurezza nazionale.”

Così in una nota Angelo Bonelli dell’Alleanza Verdi e Sinistra.

Ha concluso Bonelli: “Non sono le politiche green a ad aver fatto alzare il prezzo del gas come sostiene Salvini e la sua incompetenza è impressionante, dovrebbe sapere che è proprio aver portato l’Italia a dipendere dal gas, anche in tutti i Governi dei quali in questi anni lui è stato protagonista centrale, ad averci portato in questa gravissima crisi.”

“I continui attacchi del centrodestra alle politiche Green mentre ci troviamo di fronte ad una grave crisi climatica, trasforma l’appuntamento elettorale del 25 settembre in un referendum tra innovazione e conservazione che e’ rappresentata da Salvini, Meloni e Berlusconi.” Conclude Bonelli