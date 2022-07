Fratoianni: "Sinistra italiana e Europa Verde si presenteranno insieme alle politiche"

globalist

2 Luglio 2022 - 11.43

Molto dipenderà dalla legge elettorale, ma alleati per correre da soli, o un cartello che sia parte integrante di un’alleanza progressista? «L’orizzonte che noi oggi andiamo a proporre ai nostri concittadini è un’alleanza, Sinistra Italiana ed Europa Verde si presenteranno insieme alle elezioni politiche. Un’alleanza che tiene insieme giustizia sociale e giustizia ambientale».

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni giungendo al Nazionale Spazio Eventi di Roma e parlando con i cronisti a margine di Nuove Energie.

«Non sono solo due valori fondamentali, sono l’orizzonte del futuro di questo Paese e del nostro Pianeta. Battersi contro la disuguaglianza contro la precarietà, la povertà e la disperazione, battersi contro la siccità e i cambiamenti climatici che mette in ginocchio l’economia e la vita quotidiana delle persone in carne ed ossa. Questo è il nostro orizzonte, lo vogliamo fare insieme, uniti. Ricomponendo una volta tanto e non frammentando. E rivolgendosi alle tante, tantissime energie che in Italia esistono, che non sono dentro Sinistra Italiana o Europa Verde, ma che con noi condividono questo orizzonte e questi valori».