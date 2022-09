Di Maio: "Vincere per salvare l'Italia dal trio sfascia conti Meloni-Salvini-Berlusconi"

globalist

2 Settembre 2022 - 09.23

“Il trio sfascia-conti Meloni-Salvini-Berlusconi se andasse al governo rischierebbe di togliere tutta la credibilità faticosamente guadagnata all’Italia come il solito Paese inaffidabile. Non possiamo correre questo rischio per nessuna ragione al mondo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un’intervista ad Avvenire. “Noi proponiamo una cosa chiara e semplice – ha spiegato – ma al tempo stesso di vitale importanza. Lo Stato deve pagare l’80% delle bollette di tutte le imprese. Ci vogliono 13,5 miliardi e noi siamo in grado di ottenerli senza fare deficit, attingendo agli extraprofitti derivanti dall’inflazione”.

E poi aggiunge: “Ai cittadini dico di andare a votare” spiegando: “Sono davvero arrabbiato perché il governo andava a scadenza naturale a marzo e a luglio ho detto a Conte di non far cadere il governo” mentre si prospettava una crisi energetica e “ora siamo al picco del prezzo del gas. Chi ha fatto cadere Draghi ha veramente sbagliato e messo l’Italia in una situazione critica”.