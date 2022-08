Di Maio attacca ancora la destra: "Meloni è commissariata, non potrà battersi per il tetto del gas"

globalist

31 Agosto 2022 - 10.08

Luigi Di Maio attacca ancora il centrodestra sul tema della commissione d’inchiesta sui legami con la Russia, dopo il parere negativo del presidente del Copasir Adolfo Urso. Secondo il ministro degli Esteri, il no di Urso, senatore di FdI, rappresenta “la linea di Giorgia Meloni. È l’ennesimo segnale che Berlusconi e Salvini hanno la golden share della politica estera del centrodestra. Ciò significa che Meloni non potrà battersi per il tetto al prezzo del gas”.

“Io chiedo una commissione d`inchiesta, perché ci sono più ombre che luci nei rapporti tra mondi politici e finanziari russi e alcuni leader italiani. Proprio Berlusconi e Salvini sono contrari al tetto al prezzo del gas, tutto mentre in pochi mesi le imprese italiane hanno pagato le bollette di tre anni. La presidente di Fratelli d`Italia dovrebbe imporsi, rivendicando una linea atlantista, ma non lo fa perché su questo è commissariata dai suoi alleati”, sottolinea.