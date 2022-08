Conte provoca Di Maio: "I sondaggi non lo danno neanche all'1%, lasciamolo alla sua fortuna..."

globalist

31 Agosto 2022 - 12.48

Giuseppe Conte, a margine di un’iniziativa elettorale a Rimini, ha mandato una stoccata al suo ex compagno di viaggio Luigi Di Maio, capo di Impegno Civico.

«I sondaggi non li danno nemmeno all’1%, lasciamolo alla sua fortuna politica». Quanto al Pd, Conte ribadisce che «le chiacchiere stanno a zero: i fatti sono che il Pd ha buttato a mare un’esperienza di lavoro e di fatta durante il Conte II, puntando tutto su Calenda e Di Maio. L’affidabilità di Calenda è durata un giorno mentre mi pare che a Di Maio i sondaggi non lo stanno premiando. Quindi il Pd si assuma le responsabilità dei suoi comportamenti».