Bersani smentisce le fake news filo-M5s: voterà Italia Democratica e Progressista con Letta e Speranza

31 Agosto 2022 - 14.29

I grillini ci hanno provato: Bersani è molto popolare a sinistra e adesso c’è chi ha provato ad arruolarlo tra le fila dei sostenitori M5s, visto che il moderato Conte e il M5s “né di destra né di sinistra” per una serie di motivi abbastanza strumentali ora vuole proporsi come l’unica forza di sinistra.

«Io voto la lista che raccoglie le forze del socialismo europeo. Se sono amico di tutti i progressisti è perché ho visto la mucca nel corridoio prima del Foglio e di tanti altri».

Lo scrive su Twitter Pier Luigi Bersani, commentando un articolo del quotidiano secondo cui il leader del M5s Giuseppe Conte, in una riunione interna, avrebbe detto: «Tanti elettori del Pd mi voteranno, compreso un ex segretario come Bersani».

Bersani a sostegno di Italia Democratica e Progressista

Enrico Letta, Pierluigi Bersani e Roberto Speranza saranno in Calabria il 17 settembre e in Campania il 20 per una serie di eventi pubblici a sostegno della lista Italia Democratica e Progressista. Si fa sapere dal Nazareno.