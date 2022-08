Sondaggi politici, chi sfiora il 50% e chi perde terreno: ecco tutte le intenzioni di voto

globalist

30 Agosto 2022 - 10.27

Sondaggi politici, la quinta rilevazione di Tecnè in vista delle elezioni del 25 settembre confermano il trend delle scorse settimane: il Centrodestra che sale ulteriormente sfiorando il 50% delle preferenze nell’uninominale (49,7% sia alla Camera sia al Senato) mentre il Centrosinistra perde rispetto alla precedente rilevazione uno 0,5% (28,5% alla Camera, 28,4% al Senato).

In leggera crescita M5s e Terzo Polo, così come sembra assottigliarsi di uno 0,4% il numero di elettori ancora indecisi o che non andranno a votare. Centrodestra avanti anche per le elezioni regionali in Sicilia, con Renato Schifani in netto vantaggio su Caterina Chinnici.

Per comprendere l’analisi di Tecnè è necessario ricordare che il sistema elettorale attuale, il “Rosatellum”, prevede l’assegnazione dei seggi attraverso un mix di maggioritario e proporzionale. Due terzi di Camera e Senato vengono infatti assegnati con un sistema proporzionale attraverso un meccanismo di listini “bloccati”, ma è sul restante terzo che si gioca la partita più importante: nei seggi uninominali vince il candidato che ottiene più voti.

Le intenzioni di voto nell’uninominale portano a una netta affermazione della coalizione di Centrodestra rispetto a quella di Centrosinistra. Più di venti punti percentuali di distacco accentuati dall’andamento di questi ultimi giorni che vedono il Centrodestra salire e il Centrosinistra perdere terreno. Alle loro spalle sia Movimento 5 Stelle che Terzo Polo (composto da Italia viva / Azione) guadagnano qualcosina

Le intenzioni di voto al proporzionale confermano Fratelli d’Italia (24,6% alla Camera e al Senato) come primo partito seguito dal Partito democratico (22,2% alla Camera, 22% al Senato). Alle loro spalle la Lega con il 12,9% (13% al Senato) e Forza Italia e M5s entrambi appaiati attorno al 10,9%. Il Terzo Polo supera di poco il 5%. Verdi/Sinistra Italiana supererebbero il 3% mentre al momento l’obiettivo è lontano (0,8%) per Impegno civico di Luigi Di Maio.