M5s: "Anche il suo candidato Nordio pensa che il blocco navale della Meloni sia impraticabile"

30 Agosto 2022 - 22.07

Il blocco navale è sempre stata una stupidaggine: ‘Blocco navale subito’ aveva detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni. Peccato che il suo stesso candidato, Carlo Nordio, tra l’altro accreditato come possibile futuro ministro della Giustizia, l’abbia smontata subito come qualcosa di impraticabile. In altre parole, una balla”.

Queste le prime righe di un post, pubblicato sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle, relativo al “blocco navale” come misura principe nel contrasto all’immigrazione clandestina secondo Meloni.

“Abbiamo già detto – è scritto nel post del M5S – che il blocco navale è impraticabile. E ora lo stesso Nordio spiega candidamente che ‘è un’espressione politica, cioè durante le elezioni si usano queste affermazioni impattanti’. Quindi è niente più che uno slogan, nulla di serio”.

“Un po’ come per la proposta della flat tax in cui il centrodestra ha dato i numeri: al 23%, no, al 15%, no, flat tax incrementale. In sostanza: slogan vuoti, divisioni al loro stesso interno e il solito finto bipolarismo tra gli amici di sempre” conclude il M5s.