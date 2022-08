Salvini in Calabria: "Faremo il Ponte, necessario a unire l'Italia alla Ue"

globalist

29 Agosto 2022 - 10.51

Matteo Salvini è in Calabria, per una serie di eventi e incontri elettorali. E quale migliore occasione per fare della propaganda di bassa Lega e citare, per l’ennesima volta, l’utopico Ponte sullo Stretto? Il leader del Carroccio ha parlato proprio della mega infrastruttura, promettendo come un Berlusconi qualsiasi la volontà di costruire il Ponte.

“Fra i nostri impegni c’è quello che, entro qualche anno, non si debbano più perdere due ore per passare dalla Calabria alla Sicilia e dalla Sicilia alla Calabria, il ponte sullo stretto di Messina è una necessità per unire l’Italia all’Europa, non Messina a Reggio. Oltretutto l’Europa pagherebbe la metà dei costi. Una volta tanto cogliamo questa opportunità” ha aggiunto.