Berlusconi ha paura dell'astensione: "E' autolesionismo, che fine ha fatto la democrazia?"

globalist

29 Agosto 2022 - 15.31

Preroll

Silvio Berlusconi ha paura dell’astensionismo. Nel suo quotidiano spot elettorale, l’ex Cavaliere si è scagliato contro chi non vuole andare a votare, agitando addirittura lo spettro della democrazia in pericolo. «La pillola di oggi ha uno scopo preciso. Denunciare una situazione che è davvero incredibile ed è inaccettabile in quella che vuole essere una vera e compiuta democrazia. Parlo del tasso di astensionismo, cioè del numero di italiani che dicono che non andranno a votare. E’ un tasso superiore al 40%, a cui bisogna aggiungere l’11% degli italiani indecisi».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Così sui social il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. «Questo significa che ben 23 milioni di italiani non andranno a votare e non capiscono l’importanza della scelta storica da compiere da tutti noi il 25 settembre. È davvero incredibile che il 50% degli italiani non voti», sottolinea l’ex Cav domandando: «Ma siamo ancora in una Democrazia?»