Meloni insiste a spararla grossa: "Contro i clandestini blocco navale nell'ambito di una missione Ue"

28 Agosto 2022 - 18.43

L’importante è spararla grossa, con slogan e non con soluzioni credibili, perché anche la nuova versione del blocco navale è impraticabile, confligge con la legislazione internazionale e si basa su pie illusioni, oltre agli aspetti di disumanità.

La presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni commenta con un post su Facebook le politiche sull’immigrazione che secondo lei dovrebbe adottare l’Ue:

«Uno Stato serio controlla e difende i propri confini. Non mi stancherò mai di ribadire che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è il blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Solo in questo modo sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l’Italia e alla tragedia delle morti in mare. È giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia».