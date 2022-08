D'Elia (Pd): "Meloni propone incentivi alle donne per non lavorare, per la destra devono stare a casa"

globalist

26 Agosto 2022 - 14.34

Cecilia D’Elia, deputata del Pd e portavoce della Conferenza delle Democratiche, ha criticato duramente le proposte in tema di famiglia del centrodestra e in particolare di Giorgia Meloni.

“Il sostegno alle famiglie lo abbiamo voluto e ottenuto noi, con l’introduzione dell’assegno unico e universale per i figli e le figlie, che va ulteriormente migliorato. Oggi Giorgia Meloni propone il quoziente familiare, un incentivo per le donne a non lavorare”.

“La nostra idea è quella di sgravi fiscali per il secondo percettore di reddito e un piano per l’occupazione femminile. E ancora una volta si confrontano due idee di famiglia e due visioni del ruolo delle donne: per la destra devono stare a casa, noi vogliamo invece sostenerle sia nella possibilità di essere madri che in quella di realizzarsi nel lavoro”.