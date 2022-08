Pizzarotti dopo la 'cura' Renzi-Calenda: lo stai sereno al pollastro che si era illuso

Claudio Visani

22 Agosto 2022 - 18.54

Renzi, che cercava disperatamente agganci per non scomparire, l’aveva accolto a braccia aperte. Calenda, dopo il voltafaccia con Letta, gli aveva dato un caloroso benvenuto. Insomma, stai sereno per due.

Ma quando è stato il momento di ritagliarsi le parti nel futuro Parlamento, c’erano da sistemare i renziani, il JFK di Fiorano Matteo Richetti, l’ex assessore bolognese del Pd ora segretario provinciale di Azione, Marco Lombardo, e la candidatura “sicura” per lui è sparita d’incanto.

Così Federico Pizzarotti lascia il Terzo Polo. “Hanno dato spazio solo ai dirigenti di Azione e Italia Viva, per me non c’era posto”, ha detto l’ex sindaco di Parma che solo pochi mesi fa aveva fatto l’accordo col Pd per l’elezione a sindaco del suo delfino.

Più che un salto della quaglia, un pollastro che si è illuso di starnazzare davanti al gatto e alla volpe. Che figura di emme!!!