Pizzarotti si allea con Renzi: "La lista civica nazionale nel progetto riformista"

7 Agosto 2022 - 17.38

Lui è stata la delusione delle delusioni. Ossia uno come Pizzarotti che dopo la fine dell’esperienza con M5s si era messo a disposizione del campo democratico alla fine, per ripicca e non per motivi politici, ha scelto di allearsi con Renzi.

“Dopo molti giorni di balletti indecorosi, con la Lista Civica Nazionale abbiamo deciso di stare con chi a queste danze non ha partecipato. Saremo con Matteo Renzi e con chi crede nel nostro progetto civico e riformista”.

Lo scrive su Twitter l’ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti.

C’è da capire la Lista Civica nazionale cosa sia, visto che è qualcosa ci costruito solo adesso e nella quale convergono solo alcuni embrioni di Italia in Comune