Bonaccini: "Abbiamo il tempo per recuperare e vincere"

22 Agosto 2022 - 19.18

La destra ha già vinto? Con questa legge elettorale il cosiddetto centro-sinistra ha fatto di tutto per spianare loro la strada. Ma non si può dire, visto l’indecenza di una destra reazionaria e retrograda.

«Penso ci sia tempo per recuperare». Ne è convinto Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, in merito al risultato elettorale del Pd e dei suoi alleati alle prossime elezioni politiche nonostante attualmente le rilevazioni premino nettamente il centrodestra.

«Nei sondaggi – dice parlando a margine de Meeting di Rimini delle scorse elezioni regionali – ero decisamente sconfitto, spostammo 300.000 voti in pochi mesi. C’è tutto il tempo per rimontare quello che direbbero i sondaggi».

Per vincere «diciamo quali idee abbiamo – aggiunge – che secondo me sono più affidabili. Io cercherei di giocarla così, abbiamo tutto il tempo di cercare di provare a vincere, ci sono tutte le condizioni per vincere e per provare a vincere».