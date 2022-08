Boschi, giro d'Italia: da candidata a Bolzano a candidata in Calabria

globalist

20 Agosto 2022 - 18.18

Da Bolzano alla Calabria e di questo passo anche dal Manzanarre al Reno oltre che dalle Alpi alle Piramidi.

«Maria Elena Boschi sarà la candidata capolista alla Camera per il Terzo polo. Si tratta di una scelta importante; con la sua competenza e la sua esperienza Maria Elena potrà dare maggior forza alla Calabria in Parlamento».

Lo scrive su Facebook il coordinatore regionale di Italia viva, Ernesto Magorno.

«Faremo insieme una campagna elettorale intensa in cui racconteremo ai cittadini le nostre idee per l’Italia che deve continuare a crescere nel solco di quanto fatto dal governo Draghi. Sarò candidato e sarò a disposizione del nostro progetto con lo spirito di servizio che ha sempre animato il mio agire politico. Siamo davanti a una tornata elettorale importante, e’ necessario restare uniti per raggiungere un risultato che ci consentirà di essere decisivi», conclude.