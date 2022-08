Sondaggi politici: Meloni davanti a Letta, la coalizione Calenda-Renzi stenta

globalist

18 Agosto 2022 - 22.45

Sondaggi politici, la fuga dei reazionari continua anche se solo a settembre si capirà meglio. I sondaggi di Tecnè eseguiti nella settimana del 18 agosto 2022 confermano il trend del voto: il Centrodestra è saldamente in testa arrivando a sfiorare il 50% delle preferenze.

Il dato politico di questa settimana è la diminuzione degli indecisi. Negli ultimi sette giorni lo 0,8% dei partecipanti al sondaggio ha scelto una coalizione da votare. Tra i partiti si segnala Fratelli d’Italia in testa col 24,3% (+0,1%) seguito dal Pd col 23,5%. Il partito di Enrico Letta deve però scontare un calo rispetto all’ultima rilevazione: -0,3%.

Anche la Lega perde uno 0,1% e si attesta al 12,9%. Matteo Salvini è tallonato da Forza Italia che è stabile all’11,4%. Sul fronte Centrosinistra gli alleati del Pd di Verdi-Sinistra Italiana sono dati al 3,7% mentre +Europa e poco sotto la soglia di sbarramento (2,8%). Questa settimana è inoltre partita la rilevazione per l’alleanza tra Azione e Italia Viva (prima erano controllate separatamente). La coalizione tra Calenda e Renzi per ora raccoglie il 4,8% dei consensi. Un avvio stentato per due forze che non hanno mai nascosto di puntare al 10%.