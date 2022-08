Giorgia Meloni proprio non ci riesce: "La fiamma nel simbolo? Non c'entra nulla col fascismo"

globalist

18 Agosto 2022 - 14.39

Giorgia Meloni, impegnata nella campagna elettorale, continua con il suo tour presso la stampa estera per convincere che, in fondo, lei con il fascismo non c’entri proprio nulla. E diciamo che i suoi tentativi di difesa sono piuttosto goffi. In un’intervista all’inglese The Spectator, la leader di Fdi ha parlato della fiamma che campeggia nel simbolo del suo partito.

“La fiamma nel simbolo di Fratelli d’Italia non ha niente a che fare con il fascismo, ma è il riconoscimento del viaggio fatto dalla destra democratica attraverso la storia della nostra Repubblica. E noi ne siamo orgogliosi”.

Nel lungo colloquio con l’intervistatore Nicholas Farrell – autore della biografia `Mussolini: A New Life´ – Meloni spiega che «quando abbiamo fondato Fratelli d’Italia, lo abbiamo fondato come centro-destra, a testa alta. Quando sono qualcosa, io lo dichiaro. Io non mi nascondo. Se fossi fascista, direi che sono fascista. Non ho mai parlato di fascismo, invece, perché non sono fascista. Nel Dna di Fratelli d’Italia non c’è nostalgia per fascismo, razzismo o antisemitismo. C’è invece un rifiuto per tutte le dittature: passate, presenti e future», aggiunge.

Meloni considera sé stessa e il partito da lei guidato più vicino alle posizioni di Roger Scruton, filosofo britannico ed esponente del conservatorismo tradizionalista, che al socialismo rivoluzionario di Mussolini. «Penso che oggi la grande sfida globale, non soltanto in Italia, sia tra coloro che difendono l’identità e coloro che non lo fanno. Questo è quello che Scruton vuole dire quando afferma che se si distrugge qualcosa, non necessariamente si crea qualcosa di nuovo e migliore. Se fossi britannica, probabilmente sarei una Tory. Ma sono italiana», è la chiosa.