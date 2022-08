Anzaldi attacca il Tg2: "Solo alla Destra il 42,7% degli spazi mentre le coalizioni sono 4"

globalist

18 Agosto 2022 - 10.56

Il deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai, Michele Anzaldi, in un post su Facebook ha denunciato le continue violazioni della Par Condicio elettorale da parte del Tg2.

“Ancora violazioni della Par Condicio al Tg2: ieri all’edizione delle 20.30 oltre metà dello spazio è stato dato alla sola coalizione di destra con ben 2 servizi (di cui uno interamente dedicato a Salvini alla Versiliana intervistato proprio dal direttore del Tg2 Sangiuliano), mentre tutte le altre coalizioni (Terzo Polo, Pd, M5s, la lista Ingroia-Rizzo) sono state accorpate in un unico servizio. È evidente che una tale costruzione editoriale non soltanto non rispetta la Par Condicio che prevede di dare a tutte le coalizioni principali lo stesso spazio, ma mira anche a far passare il messaggio politico che in campo ci sarebbero solo due poli, destra da una parte e tutti gli altri insieme dall’altra parte, mentre le coalizioni sono 4: destra, sinistra, Terzo Polo, M5s”.

“Il monitoraggio dell’Osservatorio di Pavia del 3-12 agosto – prosegue Anzaldi – conferma i gravi squilibri al Tg2: alla destra sono stati attribuiti quasi la metà dei tempi di parola (42,7%), mentre le altre 3 coalizioni principali (Terzo Polo, sinistra, M5s) e le ulteriori liste sono state costrette a dividersi il resto. E questo sarebbe il rispetto delle pari opportunità di parola nel pieno di una campagna elettorale? Ho già presentato un esposto all’Agcom a Ferragosto, che è stato protocollato il 16 agosto: che aspetta l’Authority a intervenire?”.