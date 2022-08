Malpezzi (Pd): "Lotta alle diseguaglianze sociali e ai cambiamenti climatici, non come la destra"

globalist

13 Agosto 2022 - 18.30

Simona Malpezzi, presidente dei senatori del Pd, si esprime sull’agenda dem per i prossimi anni: «Con il programma Italia 2027 il Pd vuole far avanzare il Paese in tema di lavoro, diritti, lotta alle disuguaglianze sociali, contrasto ai cambiamenti climatici e credibilità internazionale. Il 25 settembre la scelta sarà tra chi, come noi, crede nell’Europa della solidarietà; mette al centro una transizione ecologica sostenibile socialmente che creerà occupazione; lavoro e giustizia sociale; diritti e cittadinanza e chi vuole distruggere l’Europa, nega la questione ambientale, propone tasse inique, condoni tombali, con proposte propagandistiche irrealizzabili.»

«Noi vogliamo parlare a giovani e donne – continua – i grandi esclusi del programma di centrodestra; parlare a chi sta soffrendo più di altri gli effetti di questa lunga crisi con la proposta di una mensilità in più alla fine dell’anno grazie a una importante riduzione delle tasse sul lavoro. Per noi l’orizzonte è l’Europa».