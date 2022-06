Simona Malpezzi: "Giorgia Meloni a palazzo Chigi? Per ora il Pd è il primo partito da nord a sud"

globalist

14 Giugno 2022 - 12.35

Preroll

La destra vincerà le elezioni? Loro litigano ma sono compatti. Dall’altra parte sono solo veti e divisioni. “Giorgia Meloni vede Palazzo Chigi? Al momento è il Pd il primo partito, da Nord a Sud”.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Lo ha detto la capogruppo del Pd al Senato Simona Malpezzi, intervistata a Radio anch’io su Rai Radio 1.

Middle placement Mobile

“Alleanza di centrosinistra ammaccata? Non nascondo le difficoltà ma non accolgo questa interpretazione, il centrodestra ha dimostrato di essere diviso e in modo doloroso, come a Verona”, risponde Malpezzi, osservando quanto ai Cinquestelle che “abbiamo sempre saputo che hanno difficoltà alle amministrative, aspetterei a fare questo tipo di valutazioni”.