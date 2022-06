Aborto, Malpezzi (Pd) critica Pillon: "triste che sia un uomo a dire cosa è giusto per le donne”.

globalist

24 Giugno 2022

In Italia esultano i retrogradi, gli oscurantisti e i sostenitori del cosiddetto congresso di Verona. Lo vorrebbero farci diventare una nuova Polonia o un nuovo Texas. Ma c’è chi si oppone.

“La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti di oggi ci riporta direttamente al secolo scorso. Un giorno triste per tutti. Soprattutto per tutte le donne. È grave che ci sia qualcuno in Italia che sta esultando per una decisione che fa perdere tutele e diritti alle donne. Ed è ancora più triste che sia un uomo a dire cosa è giusto per le donne”.

Così la presidente dei senatori del Pd, Simona Malpezzi. Nelle sue pagine social il senatore leghista, Simone Pillon, ha definito la sentenza della Corte Usa che abolisce il diritto all’aborto una «grandissima vittoria».