Lgbtq, Sinistra Italiana: "Il programma della Lega è discriminatorio e reazionario"

13 Agosto 2022 - 17.04

A destra l’omofobia è di casa e l’ultra-tradizionalismo posta voti. Per cui posizioni retrograde non devono sorprendere.

«Il programma della Lega non ci sorprende affatto: contiene quelle stesse posizioni violente e intolleranti espresse in questi anni da Salvini e i suoi seguaci, attraverso politiche discriminatorie e atti profondamente offensivi come i vergognosi applausi in Senato sul DdlZan.»

Lo afferma Sinistra Italiana con la responsabile libertà & diritti Marilena Grassadonia.

«Quello di cui abbiamo bisogno – prosegue l’esponente dell’Alleanza Verdi Sinistra – è un Parlamento che rispetti profondamente la dignità di ogni persona e che valorizzi ed educhi alle differenze le giovani generazioni. È nostro dovere, è nostra responsabilità lavorare per questo. Le imposizione ideologiche sono quelle della Lega che vorrebbe una società fondata su convinzioni ataviche totalmente distaccate dalla realtà e che rispondono alla loro idea di Paese reazionario e conservatore.»

«La società che noi vogliamo contribuire a costruire – conclude Grassadonia – è invece una società inclusiva, accogliente, libera e rispettosa di ogni percorso e di ogni identità. Una società in cui le famiglie, luogo di amore e responsabilità, siano rispettate e tutelate tutte allo stesso modo.»