Sondaggi politici, Fdi primo partito al 24,2%: centrodestra in netto vantaggio

12 Agosto 2022 - 09.42

Sondaggi politici, l’istituto di ricerca Tecné ha elaborato il secondo rapporto sul possibile risultato elettorale in vista del 25 settembre, analizzando le intenzioni di voto degli italiani, sia per quanto riguarda la quota proporzionale sia per i collegi uninominali, e l’andamento dei principali partiti. I numeri sono chiarissimi, e continuano a vedere in netto vantaggio il centrodestra.

Secondo il rapporto Tecnè, Fratelli d’Italia e Partito Democratico sono le due maggiori formazioni in campo, e si spartiscono quasi la metà dei voti: il partito di Giorgia Meloni è infatti dato al 24,2% alla Camera e al 24,3% al Senato, mentre il Pd (con Art.1 e Psi) porta a casa il 23,8% alla Camera e il 23,9% al Senato. Terzo partito resta la Lega, con il 13% alla Camera e il 13,1% al Senato, e quindi Forza Italia, quotata all’11,4% alla Camera e all’11,3% al Senato. Infine il M5s è dato al 9,8% alla Camera e al 9,7% al Senato.

Gli altri partiti sono decisamente staccati: Verdi/SI (al 3,8% alla Camera e al 3,7%) e +Europa (3% sia alla Camera sia al Senato) sono in “zona salvezza”, mentre dopo arrivato tutti i partiti che lottano per stare sopra la quota di sbarramento, fissata al 3% (al di sotto non si ha diritto ad avere alcun seggio). Italia Viva è quotata al 2,8%, Azione all’1,9%, Italexit al 2,6%, Noi Con l’Italia / italia al Centro all’1,1%, e infine gli altri partiti raggiungono il 2,6%.

Tecnè ha anche analizzato il trend dei principali partiti in base al mutamento dell’orientamento degli elettori mentre la campagna elettorale entra sempre più nel vivo. Il risultato è che Forza Italia e Movimento 5 Stelle sono in crescita (+0,5% alla Camera e +0,3% al Senato FI, a percentuali invertite il M5s con il +0,3% alla Camera e +0,5% al Senato), mentre Pd e Lega calano (il Partito democratico perde lo 0,2% in entrambi i rami del Parlamento, mentre la Lega cede lo 0,2% al Senato e il doppio, lo 0,4%, alla Camera). Invariata, invece, la posizione di Fratelli d’Italia.