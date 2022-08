Elezioni, Renzi annuncia l'accordo: "Nasce il Terzo polo, lascio a Calenda la guida della campagna elettorale"

globalist

11 Agosto 2022 - 14.12

Renzi: “Alle urne troverete il Terzo polo, lascio che sia Carlo a guidare la campagna elettorale”

“Tutti parlano da giorni di ‘Terzo Polo’. Abbiamo deciso di provarci. Il 25 settembre troverete sulla scheda elettorale anche questa possibilità: non accontentatevi dei meno peggio, mandate in Parlamento persone di qualità”. Così in un post su Facebook Matteo Renzi annuncia di aver raggiunto l’accordo con Azione. “Lascio volentieri che sia Carlo Calenda a guidare la campagna elettorale”.

“Talvolta abbiamo discusso, lo sapete, ma i punti che ci uniscono sono molti di più di quelli che ci dividono. Chi ci crede deve fare di tutto per unire, non per dividere. E io ci credo. Adesso tutti al lavoro con gli amici di Azione per salvare l’Italia dai sovranisti e dai populisti”.