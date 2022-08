Letta: "Meloni cerca di incipriarsi ma con il discorso a quelli di Vox e il rapporto con Orban è difficile"

globalist

10 Agosto 2022 - 16.53

Preroll

Enrico Letta va di fioretto ma è evidente che Giorgia Meloni non sia meglio di Salvini, viste le sparate che spesso ha detto e visti i toni propagandistici che sono improbabili e politicamente indecenti come quelli di Capitan Nutella.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“È evidente che Giorgia Meloni sta cercando di cambiare immagine, di riposizionarsi e di `incipriarsi´. Ma mi sembra un po’ complicato, perché se i punti di riferimento sono Orban, sono esattamente l’opposto di quello che dice. L’intervista è una cosa e il discorso alla campagna elettorale di Vox è un’atra storia. Suggerirei che non si faccia un discorso in Italia per il pubblico italiano e uno in Spagna per gli altri perché pensiamo che gli italiani non ci ascoltano».

Middle placement Mobile

Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, in conferenza stampa nella sede di +Europa, commentando l’intervista concessa dalla leader di FdI a Panorama.

Dynamic 1

Il rapporto con +Europa

“Siamo attrattivi, l”obiettivo che abbiamo è di continuare la crescita, che per quanto ci riguarda è cominciata qualche tempo fa”, vogliamo “continuare questa crescita insieme a compagni di strada coi quali è un piacere lavorare perché, devo dire la verità, la campagna elettorale è un momento bellissimo e per me sarà un piacere farla con persone come quelle qui al mio fianco con le quali la sintonia è naturale e non sarà un’ansia quotidiana come credo sarebbe stata se le cose fossero andate in un altro modo”