Elezioni, Meloni: "Pronti a governare, se serve anche con dei tecnici"

10 Agosto 2022 - 11.40

Giorgia Meloni, in un’intervista a Panroama, ha stilato i punti fondamentali del suo programma elettorale e di governo.

”Siamo pronti, come recita anche il nostro slogan elettorale. Il nostro governo sarà ovviamente un governo politico, legittimato dal voto popolare e porrà fine alla lunga stagione dei tecnici e dei premier che nessun italiano aveva mai votato. Questo ovviamente non ci impedirà di avvalerci, se necessario, di competenze che non vengono dalla politica di partito. Ne parleremo a tempo debito con gli alleati ma naturalmente ho già in mente diversi nomi di personalità che potrebbero darci una mano ad attuare le nostre linee politiche”.

“Si è perso quel momento, ma da lì dovremo ripartire. E su questo chiameremo in causa proprio Bruxelles, perché la difesa delle frontiere esterne è un pilastro del trattato di Schengen ed è una responsabilità comune”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni parla dell’ipotesi di un blocco navale anti immigrazione irregolare, intervistata dal settimanale Panorama e rispondendo alla domanda se intenda ancora proporre il blocco navale.

ll riferimento al “momento” risale ad “alcuni mesi fa” quando “la Libia aveva trovato una seppur precaria stabilità e Draghi ci andò in visita ufficiale – spiega la leader – Quello era il momento per concludere un accordo per un’azione militare congiunta Unione europea-Libia che impedisse le partenze e l’apertura in territorio africano di hotspot in cui identificare gli immigrati, distinguendo i veri profughi dai clan destini e consentendo l’accoglienza dei primi in tutti gli Stati dell’Ue”.

Meloni inoltre replica alle critiche della sinistra sull’immigrazione, per cui la destra agiterebbe “spettri”, dicendo: “Noi non agitiamo spettri ma partiamo dai fatti: l’immigrazione è fuori controllo grazie a non-politiche scellerate che hanno fatto dell’Italia il campo profughi dell’Europa”, ribadisce che “la gestione del ministro Lamorgese è stata disastrosa” e conclude: “Porre fine a questa follia sarà una nostra priorità”.