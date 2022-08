Elezioni, Calenda: "Con Renzi stiamo lavorando a una lista unica, abbiamo raggiunto degli accordi"

globalist

10 Agosto 2022 - 09.27

Carlo Calenda sta trattando con Matteo Renzi, per quel terzo polo che in molti stanno provando ad auto assegnarsi in questa particolare campagna elettorale. Ospite di La7, il leader di Azione ha parlato delle prossime mosse.

“Non è fissato un incontro oggi, ma ci sentiamo, stanno lavorando gli staff”, “stiamo lavorando su una lista unica con una chiara indicazione sulla leadership. Qual è? Non lo dico prima che sia chiuso l’accordo. Mara Carfagna? Avrebbe le capacità, ma lo vedremo… Abbiamo raggiunto su questi punti l’accordo, ci sono tutte le premesse per chiudere ma il diavolo si sa si nasconde nei dettagli”.