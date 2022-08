Elezioni, Salvini: "Vinceremo noi, ma ci aspettano mesi difficili"

globalist

8 Agosto 2022 - 10.29

Matteo Salvini ha parlato ai microfoni di Radio Montecarlo, commentando la recente rottura tra Calenda e il Pd. Il leader del Carroccio è certo della vittoria.

“Ci aspettano mesi difficili, voglio essere assolutamente chiaro. Penso che vinceremo le elezioni, che la Lega vincerà con il centrodestra le elezioni, ma non è che dal giorno dopo tutti saranno più belli, ricchi, simpatici e fortunati”. Matteo Salvini, dai microfoni di Radio Montecarlo, disegna così lo scenario post elettorale, ripete che “ci aspettano mesi difficili”, e sottolinea allora che “scegliere una squadra compatta è fondamentale”.

“Cerchiamo di portare per l’Italia serietà e concretezza, io mi sono impegnato a non parlare di 25 cose ma di tre o quattro temi con numeri e proposte concrete. Io penso che l’emergenza sia il lavoro e il costo della vita, su questo stiamo insistendo anche il governo Draghi per azzerare l’Iva e tasse sui beni di prima necessità”, ha aggiunto.