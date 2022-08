Elezioni, Magi (+Europa): "Per noi l'accordo con il Pd è ancora valido"

globalist

8 Agosto 2022 - 14.36

Riccardo Magi, deputato e presidente di +Europa, in un’intervista all’Ansa ha confermato che l’alleanza con il Pd proseguirà, nonostante l’addio di Calenda.”Noi ieri come segreteria di Più Europa abbiamo riconosciuto e confermato l’importanza del contenuti del patto siglato con il Pd solo 6 giorni fa e poi stralciato da Calenda”.

“Consideriamo che in quei contenuti ci sia uno spostamento dell’asse della coalizione in una direzione liberaldemocratica. Stasera dalle 18 ne discuteremo in direzione perché teniamo a condividere le scelte all’interno di organi collegiali”,