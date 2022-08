Elezioni, Bonelli: "Calenda vuole usare l'esercito per il rigassificatore? Drammaticamente fascista"

globalist

8 Agosto 2022 - 14.45

“Dice Calenda che usare l’Esercito non è di destra né di sinistra? È vero, perché è drammaticamente fascista”. È il leader di Europa Verde, Angelo Bonelli, a dirlo aggiungendo, sempre su Twitter, che “Calenda non ha strategia energetica e parla per slogan, come sul nucleare, energia costosissima che ha portato la Francia ad indebitarsi. Il futuro sono le rinnovabili”, conclude Bonelli.

