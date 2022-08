Bonaccini ironico: "Calenda ha fatto un capolavoro con Meloni e Salvini che gongolano"

globalist

7 Agosto 2022 - 21.25

Calenda ha scritto una bozza, l’ha approvata e dopo quattro giorni l’ha fatta saltare. Solo con pretesti.

Non trovo altre parole se non dire, peccato, è un bel problema. Guardate chi gongola oggi: Meloni e Salvini da una parte e Conte dall’altro, cioè quelli che anche per Calenda sarebbero stati i nostri avversari, non nemici quindi pensate che capolavoro è stato scritto».

Così Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, ospite di In Onda su La7, commentando la rottura di Carlo Calenda col Pd.

Le candidature del Pd

“Ora il Pd trovi le ragioni con gli alleati che rimangono di indicare una proposta al Paese per fare qualcosa per l’Italia, non contro qualcuno. E dico al Pd nazionale: mi auguro non venga la tentazione di scaricare paracadutati nei territori perché adesso bisogna giocarsela in ogni collegio o con persone della società civile che abbiano una grande autorevolezza e stima da parte degli elettori oppure con coloro che nei partiti sono molto radicati nei territori”.