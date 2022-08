Pinotti (Pd): "Non mi ricandido ma partecipo alla battaglia contro la destra"

globalist

6 Agosto 2022 - 11.41

La senatrice del Partito Democratico ed ex ministra della Difesa Roberta Pinotti parla della sua possibile candidatura: «Non mi candido a queste elezioni, non sarò in Parlamento nella prossima legislatura» annuncia, chiarendo «Non smetto di fare politica e dico subito che resto nel Pd, ma, certo, è una decisione che mi allontanerà dall’impegno politico diretto».

«Non corro in prima persona – aggiunge – ma ci sono in questa battaglia elettorale, contro una destra che ritengo pericolosa per l’Italia e per l’Europa».

«Sono pronta a continuare il mio servizio politico in un’altra realtà e in un’altra parte del mondo», dice Pinotti che ha dato la sua disponibilità per un incarico all’interno di un’organizzazione internazionale che la porterebbe a trasferirsi all’estero: «vedremo se questa disponibilità si concretizzerà in un incarico effettivo».

Rispondendo a una domanda sulla coalizione di centrosinistra, osserva che «dopo lo stop inevitabile al percorso avviato con il Movimento 5 stelle, con questa legge elettorale è necessario mettere insieme una coalizione ampia. Bisogna superare impuntature e differenze, facendo prevalere l’obiettivo comune». Renzi, aggiunge, «penso che abbia lo stesso nostro obiettivo – ma – ha fatto una valutazione diversa dalla nostra, spero che in fondo possa rivelarsi utile alla causa».