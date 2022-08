Bonaccini: "La destra vuole favorire i ricchi e tagliare sanità e scuole pubbliche, basta balletto delle alleanze"

globalist

6 Agosto 2022 - 14.21

La destra più pericolosa della storia si avvicina con i sondaggi favorevoli alle elezioni mentre gli altri litigano e sottovalutano i rischi di una vittoria netta favorita da una legge elettorale che più schifosa non si può.

“La destra propone una tassa che premia i ricchi, bastona i ceti medi e chi ha meno. E con meno entrate sarebbero immediatamente tagliate sanità e scuola pubbliche”

Dunque, sprona il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, «chiudiamo subito questo balletto sulle alleanze e avanziamo una proposta chiara e netta».

Una proposta, dettaglia su Facebook, che parli di «lotta all’evasione fiscale, taglio robusto del cuneo fiscale affinché costi meno il lavoro alle imprese e una mensilità in più in busta paga per i lavoratori, per proteggere i redditi dall’inflazione».