Boccia (Pd): "Salvini e Meloni dimostrano la crudeltà della destra a proposito di migranti"

6 Agosto 2022 - 14.55

Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria nazionale, commenta così le foto che posta sui social che mostrano da un lato Salvini in barca a Lampedusa e nell’altra i migranti appena sbarcati a Taranto:

«La destra italiana non cambia e in campagna elettorale peggiora. Salvini a Lampedusa tra un bagno, un’abbronzatura e un giro in barca ricorda a chi l’avesse dimenticato la crudeltà della destra oggi a guida Meloni-Salvini. Mentre chi fugge da guerre e miseria chiede aiuto, lui continua a speculare e prova a rifare una campagna elettorale, rappresentando tutta la coalizione, basata esclusivamente sulla lotta agli immigrati. L’Italia e gli italiani sono migliori di loro, hanno a cuore i diritti e chiedono coesione sociale: integrazione, diritti e lavoro sono le risposte che la politica ha il dovere di dare. Non fomentando odio, ma indicando la strada di una nuova coesione sociale. Quella che il Partito democratico e i progressisti hanno proposto in Europa».

