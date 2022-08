Letta insiste: "Alleanze o rischiamo di consegnare il paese alla destra"

globalist

4 Agosto 2022 - 20.40

Alleanze altrimenti è sconfitta sicura. Il segretario del Pd, Enrico Letta, andrà “fino in fondo” nel tentativo di mettere insieme tutte le forze “progressiste e democratiche” in vista delle elezioni politiche. Altrimenti, ha spiegato parlando agli studenti presenti all’iniziativa Revolution Camp a Tarquinia, si rischia di consegnare l’Italia alla destra.

“Abbiamo una legge elettorale che è la peggiore della storia italiana, e obbliga a mettersi insieme. Se da questa parte andremo ciascuno per conto suo, sarà premiato il listone che le destre stanno facendo in questo momento. Tanti mi dicono che passiamo il tempo a discutere e litigare” mentre “le destre hanno fatto presto, certo che hanno fatto presto. Certo – ha puntualizzato – perché c’è stata la resa di Salvini e Berlusconi a Meloni”.

“Mi vedete che giro da una parte all’altra per cercare di mettere insieme il più possibile di forze politiche e sono criticato anche per questo”. Ma “cerco di mettere insieme tutti perché io so cosa è la destra di Meloni e Salvini, so che cosa pensa su grandi temi” come sui “diritti” e “sull’ambiente”, ha detto ancora il leader Pd ricordando che al Parlamento europeo sul Fit for 55 di giugno, sulle scelte in materia di ambiente, “noi abbiamo votato a favore di tutti quei provvedimenti” e invece “tutte le destre italiane, compresa Fi, hanno votato contro tutti quei provvedimenti. La destra italiana ha scelto il nero fossile”.