Elezioni, Ronzulli: "L'accordo tra Letta e Calenda favorirà il centrodestra"

3 Agosto 2022 - 11.25

Licia Ronzulli, coordinatrice per la Lombardia di FI, in un’intervista a La Stampa ha dichiarato che l’accordo tra Carlo Calenda ed Enrico Letta sarà un vantaggio per il centrodestra. “Gli elettori si sentiranno presi in giro da un’alleanza truffa e da chi, in nome della legge elettorale e solo per la propria sopravvivenza, tradisce gli elettori. Questo accordo avvantaggia il centrodestra perché è stato svelato un bluff”.

Ronzulli si dice “allibita da chi ha lasciato il centrodestra per ritrovarsi a fare la stampella della sinistra. Trovo incredibile che ci sia chi ha barattato i propri valori e gli interessi dei cittadini per una poltrona. Il nostro elettorato non voterà mai chi è alleato del Pd”.

“Forza Italia non ha perso pezzi, si è alleggerita di chi da mesi remava contro». Infine, definisce Calenda «verbalmente violento”, per uno scambio via Twitter: “Attaccare le donne in politica con sessismo e machismo è, purtroppo, diventato uno sport nazionale”.