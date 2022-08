Elezioni, Ronzulli: "Complimenti a chi ha barattato i suoi valori con le poltrone"

globalist

2 Agosto 2022 - 16.37

In una nota in merito all’alleanza tra Pd e Azione, la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli ha commentato la recente alleanza tra Pd e Azione. “Complimenti per la coerenza a chi, come Gelmini e Carfagna, con un doppio salto politicamente immorale e mortale con avvitamento, ha lasciato il centrodestra per fare da stampella a un’accozzaglia di sinistra”.

“Hanno barattato i propri valori e gli interessi dei cittadini in cambio di una manciata di poltrone. Adesso che il bluff è svelato, dopo la patrimoniale lanciata da Letta, aspettiamo le proposte dei sinceri liberali alla Fratoianni, Bonelli e di `Sua Coerenza´ Luigi Di Maio”.