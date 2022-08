Elezioni, Franceschini: "La Meloni è nervosa, forse perché ora la partita è aperta"

globalist

2 Agosto 2022 - 16.34

Preroll

“Vedo che Giorgia Meloni si è molto innervosita per questo accordo e ha buone ragioni perché ora la partita per vincere si è completamente aperta. Grazie a Letta per il lavoro paziente e intelligente che ha fatto e che sta continuando a fare anche in queste ore per rafforzare il sistema di alleanze attorno al Pd”. Così il ministro della Cultura e dirigente Pd Dario Franceschini uscendo da Montecitorio.

OutStream Desktop