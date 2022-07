Letta perde la pazienza con Giorgia Meloni: "Per fortuna non eravate al governo durante la pandemia"

globalist

31 Luglio 2022 - 19.07

Parole dure in risposta ad una uscita della ‘patriota’ Giorgia Meloni che patriotticamente si è opposta a quesi tutte le norme che hanno evitato la morte di decine di migliaia di persone per Covid. Ma la destra più che pensare al bene comune e alla Salute ha pensato agli interessi delle corporazioni che di fatto rappresenta,

E Letta questa volta l’ha presa di traverso: “Dico solo che per fortuna non eravate al governo durante la #pandemia. I #giovani rischiavano poco ma contagiavano come gli altri. Si sono sacrificati per salvare la vita di tanti più fragili. La forza della società italiana è la #solidarietà non il salvarsi ognuno per conto proprio».

Lo scrive su Twitter Enrico Letta, replicando a un tweet di Giorgia Meloni sulla pandemia.

Aveva detto Giorgia Meloni: “Con che coraggio Speranza parla di “fratture sociali”? Lui che attraverso chiusure insensate e obbligo Green Pass ha messo in ginocchio migliaia di imprese e impedito di lavorare a tanti cittadini”.

E poi aveva detto a Letta: “Secondo Enrico Letta i giovani sono stati rinchiusi in casa durante la pandemia, nonostante rischiassero davvero poco. Ora te ne accorgi Letta?