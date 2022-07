Conte: "L'unico voto utile è al Movimento 5 stelle"

globalist

31 Luglio 2022 - 17.56

Preroll

Lui ha fatto fallire mesi di lavorio per l’alleanza con il Pd: «L’unico voto utile è al M5s, manteniamo impegni». Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in collegamento zoom con gli attivisti della Puglia. «Le nostre idee non sono negoziabili, la nostra colpa è rispettare quello che abbiamo detto ai cittadini», ha aggiunto l’ex premier ricordando come, durante i suoi governi, «abbiamo salvato un milione di cittadini dalla povertà, noi siamo quelli che hanno bloccato i licenziamenti in pandemia».

OutStream Desktop

Top right Mobile

Agli attivisti pugliesi ha poi sottolineato l’importanza della parità di genere: «Non vogliamo una società in cui nei colloqui di lavoro si chieda alle donne se vogliono avere figli. È ora di vera parità».

Middle placement Mobile

I giovani non vogliono dote ma lavoro – «Il problema giovani non lo risolvi tassando i super ricchi e offrendo una dote ai 18enni, e chi ha compiuto dai 19 in su. I giovani non vogliono una dote, vogliono la speranza per il proprio futuro, vogliono un’opportunità concreta di lavoro, non il lavoro precario di un giorno o una settimana. Quanto alla destra siamo alla follia, la Meloni vuole multare i giovani che rifiutano lavori sottopagati e precari. Neppure negli stati totalitari è stata mai pensata una penale di questo genere».