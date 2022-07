Letta: "La mia grande sfida è far sì che il Pd diventi il primo partito tra i giovani"

globalist

30 Luglio 2022 - 21.59

Elezioni: i giochi sembrano fatti ma servirebbe un colpo d’ala. «È la mia grande sfida: far sì che il Pd diventi il primo partito tra i giovani e che vinca laddove il tema della prossimità e della distanza dai servizi essenziali è più sentito, questa è la mia sfida. Lancerò un tour per i prossimi 50 giorni» che toccherà non solo i grandi centri.

Le alleanze

Io non metto veti nei confronti di nessuno, stiamo discutendo con tutti, non dico serenamente perché in questo momento non tornerebbe simpatico, ma discutiamo con tutti approfonditamente e nel modo giusto».

Così il segretario Pd Enrico Letta al Tg2 Post, in merito a una possibile alleanza con Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi. «Del tema discuteremo in questi giorni, abbiamo qualche giorno di tempo davanti, io non sono uno di quelli che vuole perdere tempo, però dobbiamo andare di fronte a 60 milioni di italiani», ha detto Letta.